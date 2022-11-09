Финансы

Кабмин отменил налоги на ввоз генераторов и обогревателей

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 9 ноября, 2022
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Во вторник, 8 ноября, Кабинет Министров утвердил постановление, которым отменили от уплаты НДС и ввозной пошлины важные для проведения отопительного сезона товары — генераторы, электрогенераторные установки, аккумуляторы электрические, обогреватели и другие. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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«Это важно, чтобы сейчас ускорить ремонты, улучшить снабжение светом и теплом, удовлетворить спрос населения, а также снизить цены на соответствующую продукцию», — отметил премьер-министр.

Также премьер сообщил, что правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Происходит закупка резервного оборудования, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведутся переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы быстро отремонтировать и быть готовыми к различным ситуациям.

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Стоит отметить, что нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале опубликовал фото постановления с полным список товаров, с которых отменили налоги.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 9 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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