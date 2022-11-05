В Украине продолжаются отключение электричества: где сегодня не будет света

В субботу, 5 ноября, в Украине продолжатся плановые отключения электричества. Ограничения будут действовать в Киеве и в 7 областях. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Фото: pixabay.com

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Отключение

Диспетчерский центр Укрэнерго с 6.00 предоставил операторам объемы для ограничения электроснабжения.

Отключения будут почасовыми и будут действовать:

в Киеве,

Киевской,

Черниговской,

Черкасской,

Житомирской,

Сумской,

Харьковской,

Полтавской области.

Энергетики объяснили, что почасовые отключения предполагают ежедневные ограничения света, но по определенному расписанию.

График составляют операторы распределительных сетей (облэнерго) для каждой области в отдельности. Их должны обнародовать заранее. Графики можно найти на сайтах облэнерго по этой ссылке.

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Источник: МинФин