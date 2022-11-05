В Украине продолжаются отключение электричества: где сегодня не будет света
В субботу, 5 ноября, в Украине продолжатся плановые отключения электричества. Ограничения будут действовать в Киеве и в 7 областях. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Фото: pixabay.com
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Отключение
Диспетчерский центр Укрэнерго с 6.00 предоставил операторам объемы для ограничения электроснабжения.
Отключения будут почасовыми и будут действовать:
- в Киеве,
- Киевской,
- Черниговской,
- Черкасской,
- Житомирской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Полтавской области.
Энергетики объяснили, что почасовые отключения предполагают ежедневные ограничения света, но по определенному расписанию.
График составляют операторы распределительных сетей (облэнерго) для каждой области в отдельности. Их должны обнародовать заранее. Графики можно найти на сайтах облэнерго по этой ссылке.
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Источник: МинФин