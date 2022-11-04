Общий убыток Нафтогаза за первое полугодие превысил 57 миллиардов

Общий ущерб НАК «Нафтогаз Украины» по итогам работы в первом полугодии 2022 составил 57,16 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: slovoidilo.ua

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Подробности

В Нафтогазе подчеркивают, что, начиная с апреля, несмотря на активные боевые действия, компания смогла адаптироваться к новым условиям и обеспечила прибыль 420 млн грн во втором квартале 2022 года.

Этого удалось достичь, в частности, из-за сокращения расходов и законодательного урегулирования проблемы компенсации за возложенные государством на компанию специальные обязанности.

В то же время, согласно консолидированному финансовому плану Нафтогаза на 2022 год, по результатам года предусмотрена прибыль в 91,8 млрд грн.

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Напомним

В 2021 году чистая прибыль Группы Нафтогаз составила 12,1 млрд грн, тогда как 2020 год группа закончила с убытком более чем в 19 млрд грн.

Источник: МинФин