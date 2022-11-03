Нефтегазовая Ithaca Energy готовит второе крупнейшее IPO года в Лондоне

Британская нефтегазовая компания Ithaca Energy Ltd., принадлежащая израильской Delek Group Ltd., 2 ноября начала принимать заявки от инвесторов на покупку акций в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE). Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: depositphotos.com

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Что известно

Ценовой диапазон акций составляет 250−310 пенсов за бумагу. Ранее Delek заявляла, что намерена продать по крайней мере 10% акционерного капитала Ithaca Energy.

Таким образом компания может привлечь до 310 млн фунтов стерлингов ($357 млн) и получить рыночную оценку в 3,1 млрд фунтов.

Размещение также может стать вторым крупнейшим для LSE в этом году после IPO китайского производителя ветряных турбин Ming Yang Smart Energy Group Ltd., по оценке Bloomberg.

Ming Yang Smart Energy провела листинг через программу сотрудничества LSE с площадкой в Шанхае и привлекла $757 млн.

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Ithaca Energy изначально планировала привлечь до $1 млрд в ходе IPO, однако снизила ценовой диапазон из-за волатильности на фондовых рынках и ухудшения ситуации в глобальной экономике, сообщили информированные источники Bloomberg.

Прием заявок от инвесторов на покупку акций Ithaca Energy продлится до 8 ноября. Дебютные торги назначены на 9 ноября.

Delek объявила о выкупе Ithaca Energy, ведущей геологоразведку в Северном море, за $1,24 млрд с учетом задолженности в 2017 году.

Рынок IPO

В этом году в мире наблюдается спад первичных размещений из-за ситуации на Украине, ускорения инфляции и роста процентных ставок — эти факторы создают повышенную волатильность на рынках, что затрудняет проведение IPO.

Согласно данным платформы Dealogic, которая отслеживает данные о листингах с 1995 года, текущий год стал худшим для американского рынка IPO за последние два десятилетия.

В этом году компании привлекли лишь около $18 млрд против $231 млрд за тот же период 2021 года. До выхода Corebridge на биржу крупнейшим IPO 2022 года считалось размещение частной инвестиционной компании TPG, которая в январе привлекла $1,1 млрд.

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Из-за нестабильности на рынках от планов в этом году выйти на биржу отказались соцсеть Reddit и разработчик программного обеспечения ServiceTitan.

Азиатская страховая компания FWD Group также перенесла дату планируемого IPO на начало 2023 года.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что каждая вторая технологическая компания, проведшая IPO в 2021, потеряла более половины стоимости.

Из 53 компаний, вышедших на рынок через IPO или прямой листинг в прошлом году, 50 торгуются по цене ниже начальной. Более половины из них потеряли более 50%.

Источник: МинФин