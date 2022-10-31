Цена Dogecoin за неделю выросла в 2 раза

За прошедшие семь дней криптовалюта Dogecoin (DOGE) стала лучшим виртуальным активом из списка топ-100. По состоянию на последний день октября котировки мем-монеты выросли на 97,25%, а показатель доходности составил $15,54 млрд. За неделю трейдеры совершили торговые сделки на сумму $21,4 млрд. Об этом пишет noworries.news.

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Причем здесь Маск

Такой бурный интерес к мемкоину эксперты отрасли логически связали с тем, что Илон Маск стал полноправным владельцем Twitter.

Миллиардер неоднократно положительно высказывался о перспективах криптовалюты DOGE.

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Ранее сообщалось, что благодаря покупке Twitter стоимость Dogecoin выросла на 150% всего за 4 дня. Правда, криптовалютные аналитики предполагают, что цена DOGE может снизиться на 60% к концу этого года.

Самые прибыльные криптовалюты

Криптовалюта Klaytn (KLAY) за неделю выросла на 55,2%. Курс виртуального актива зафиксировался на отметке $0,278. За 7 дней трейдеры совершили торговые сделки на сумму $1,64 млрд.

Третье место в списке прибыльных криптовалют досталось Mina (MINA). Цифровой актив ворвался в топ-100 и закрепился на 78-й строке. Курс MINA за последние семь дней вырос на 27,18%. На момент написания новости криптовалюта торгуется за $0,671, а рыночная капитализация составила $318,3 млн.

Аутсайдеры

Главным аутсайдером недели стала виртуальная монета Aptos (APT). Курс актива упал 15,7%, в настоящее время он торгуется за $7,92. Общее количество циркулирующих монет на рынке составило $1,02 млрд.

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Источник: МинФин