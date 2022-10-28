Закон об увеличении военных расходов на 387 миллиардов подписан

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в госбюджет-2022 (законопроект № 8126), предусматривающий увеличение военных расходов на 387 млрд грн. Об этом сообщается на сайте ВР.

Фото: korrespondent.net

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Кто и сколько получит

МВД — на 12,9 млрд грн;

СБУ — на 3,7 млрд грн;

ГУР Минобороны — на 3,2 млрд грн;

Администрация Госспецсвязи — на 1,3 млрд грн;

УГО — на 600 млн грн;

Служба внешней разведки — 45 млн грн.

«Для покрытия дополнительных расходов по общему фонду государственного бюджета увеличены государственные внутренние заимствования и, соответственно, вырос предельный объем государственного долга на 31 декабря 2022 года», — пояснили в Раде.

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Отмечается, что реализация такого закона «позволит осуществлять неотложные задачи в сфере национальной безопасности и обороны и меры по отражению вооруженной агрессии РФ против Украины, выполнять обязательства государства по выплате своевременно и в полном объеме военнослужащим денежного довольствия».

Напомним

Сначала в декабре прошлого года доходы госбюджета-2022 были утверждены в объеме 1,324 трлн грн, в том числе общего фонда — 1,183 трлн грн, что соответственно на 9,7% и 12,2% больше по сравнению с утвержденными доходами госбюджета-2021.

Первоначальные расходы госбюджета-2022 составили 1,499 трлн грн (на 3,8% больше, чем в 2021 г.), в том числе общего фонда — 1,346 трлн грн (+5,3%).

Источник: МинФин