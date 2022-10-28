Кличко рассказал, сколько времени необходимо на стабилизацию ситуации со светом в Киеве

На стабилизацию ситуации с электроснабжением в Киеве необходимо ориентировочно 2−3 недели при условии, что не будет чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Фото: pixabay.com

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«Специалисты „Укрэнерго“ надеются в течение 2−3 недель устранить дефицит, вызванный атаками российских варваров на объекты критической инфраструктуры», — заявил Кличко.

По его словам, сегодня, 28 октября, система энергообеспечения города работает в экстренном режиме. Дефицит электроэнергии составляет от 20 до 50%. Следовательно, электроснабжение временно выключается во всех районах столицы.

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«Город делает все возможное, чтобы экономить потребление электроэнергии. В частности, на многих маршрутах коммунального общественного транспорта троллейбусы заменили автобусами. При этом метрополитен столица останавливать не собирается», — сообщил мэр.

Кличко также призвал киевлян и бизнес сократить потребление электроэнергии.

«Риск большого блекаута, когда недостаток электроэнергии может привести к еще большим последствиям и еще более масштабному отключению, есть. Поэтому очень важно экономить, чтобы этого не произошло», — сказал он.

Новые системы ПВО для защиты объектов энергетики

В эфире телеканала «Киев» мэр столицы заявил, что город получил новые системы противовоздушной обороны для защиты энергетических объектов.

«Военные меня заверили, что сейчас новое оборудование ПВО поступило в столицу. Небо будет более защищено. Надеемся, что атак и провокаций с дронами камикадзе уже не будет», — отметил Кличко.

Источник: МинФин