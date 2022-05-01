До конца года внутренние переселенцы получат свыше 53 тыс. квартир — ОП

По плану на 2022 год, 185,93 тыс. переселенцев получат от власти 53,39 тыс. квартир. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его данным, уже есть 4,5 тыс квартир почти готовых к въезду и проживанию переселенцев — площадью более 302 тыс кв м.

Предоставленные квартиры должны быть готовы к проживанию. Это означает, что в них проведен ремонт и базовое оснащение техникой и мебелью.

Квартиры останутся в государственной собственности. После возвращения переселенцев в свои дома квартиры будут предоставлять тем, кто стоял в очередях на улучшение жилищных условий.

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«Готовые квартиры мы выкупаем во всех регионах страны, ведь переселенцы есть практически в каждом регионе Украины», — добавил Тимошенко.

Хто отримає житло у першу чергу

Кабмін затвердив документ, що визначатиме, яким родинам із числа переселенців буде надаватися житло в першу чергу. Зокрема, багатодітнім родинам, вагітним жінкам, сім'ям із дітьми, людям, які втратили працездатність, пенсіонерам.

Сколько построят нового жилья

К июлю должно быть подготовлено еще 1,26 тыс квартир (более 95 тыс кв м). Еще 17,6 тыс квартир (более 921 тыс кв м), строятся и, по словам Тимошенко, «будут готовы к осени». На выкуп готовых квартир, по данным Тимошенко, приходится 3,86% от общих потребностей, новое строительство — 5%.

Он также рассказал, что новые квартиры будут строиться в 15 областях Украины и Киеве. Запланировано строительство 30 тыс квартир общей стоимостью 36 млрд грн.

В новых домах будут бомбоубежища

К проектам нового жилья добавлены бомбоубежища. По проекту убежища предусмотрены на полное количество жильцов дома — 145 человек. В мирное время они будут использоваться как кладовые для нужд жителей. По словам Тимошенко, убежища будут иметь «отдельные входы из всех домов». Чтобы попасть в бомбоубежища, лица с ограниченными возможностями смогут воспользоваться лифтом.

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Сколько всего нужно жилья

Общая стоимость проекта с учетом выкупа квартир — почти 66 млрд грн. По предварительным данным, из расчета 3,5 жителя на одну квартиру, государству необходимо предоставить почти 600 тыс квартир для обеспечения переселенцев жильем. Это примерно 33,72 млн кв. При этом в среднем за год строится 6 млн кв.м. жилья.

Сколько переселенцев в Украине и куда переезжают

По данным ОВА общее количество временно перемещенных лиц составляет почти 2,1 млн человек.

Топ-5 областей Украины по количеству переселенцев:

Закарпатская — 389,63 тыс

Львовская — 257,73 тыс

Харьковская — 170,78 тыс

Хмельницкая — 141,44 тыс

Киевская — 136,03 тыс

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Источник: МинФин