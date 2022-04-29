Shell больше не будет покупать нефтепродукты российского происхождения

Нефтегигант Shell больше не будет принимать нефтепродукты, содержащие какую-либо долю российского происхождения. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на Reuters .

Фото: usubc.org

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Лондонский Shell, крупнейший в мире нефтетрейдер, продолжал принимать из России продукцию в виде смесей, где на российское горючее приходилось менее 50% топлива. Теперь компания отказывается от такой формулы.

В заявке на покупку груза для авиационного топлива на торговой платформе Platts, с которой ознакомилось Reuters, Shell написала: «Условием этого предложения является то, что проданный и доставленный Продавцом товар не будет иметь происхождение из Российской Федерации (РФ) и не был смешан с каким-либо продуктом, произведенным в РФ, и транспортировка проданных товаров не будет начинаться из РФ или включать транзит через территорию РФ».

Впоследствии представитель Shell подтвердил изменение условий агентству. В то же время, новые условия не влияют на закупки сырой нефти, от российской составляющей которых Shell постепенно отказывается.

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Shell и российская нефть

Компания Shell еще 8 марта заявила, что прекратит все спотовые закупки российской сырой нефти и остановит свои станции технического обслуживания, а также работы с авиационными горюче-смазочными материалами в России.

9 апреля Bloomberg сообщил, что компания продолжает продавать российскую нефть, прикрываясь т.н. «смешиванием». Суть состоит в том, чтобы продать баррель, в котором только 49,99% произведено России, а 50,01% поставляются из других источников. С точки зрения Shell такой груз — технически не российского происхождения.

24 апреля стало известно, что Shell продает свою долю в российском проекте Сахалин-2 и уже начала переговоры с китайскими предприятиями по этому вопросу.

Источник: МинФин