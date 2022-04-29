Главное за неделю: курс доллара на «черном» рынке, долги РФ, закон о ленд-лизе, убытки банков

За последние три дня курс доллара на черном рынке вырос на 1−1,5 грн — участники рынка

Курс доллара на черном рынке, который оставался относительно стабильным с середины апреля, за последние три дня вырос на 1−1,5 грн. Об этом сообщили Interfax-Украина несколько участников рынка.

Что будет с курсом доллара и евро в ближайшие дни.

Конгресс США поддержал ленд-лиз для Украины: что получим и как будем рассчитываться

В четверг Палата представителей США большинством голосов поддержала закон (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act), который упростит экспорт военного оружия в Украину. Речь идет о возрождении «Закона о ленд-лизе», который помог победить Гитлера во время Второй мировой войны. Как теперь он ускорит победу над Путиным, выяснил «Минфин».

25 банков с убытком закрыли первый квартал этого года — НБУ

В январе-марте 2022 года банки продемонстрировали отрицательный финансовый результат — 160 млн грн из-за полученного в марте чистого убытка — 10,07 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

По состоянию на 1 апреля 2022 года из 69 платежеспособных банков 44 банка были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 5,85 млрд грн.

Россия выплатила свои долги по евробондам в долларах — Минфин РФ

29 апреля Россия резко изменила свою политику, выплатив свои уже просроченные платежи в долларах, хотя раньше обещала платить исключительно в рублях, сообщает Reuters.

Экспорт российского угля и газа растет, а нефти падает. Как мир финансирует войну Путина в Украине

С 24 февраля экспорт ископаемого топлива из России по морю и трубопроводам оценивается в €63 млрд. 71% этого объема или €44 млрд приходится на ЕС. При этом экспорт угля и газа из России растет. Об этом говорится в анализе за два месяца войны от Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), сообщает «Экодия» .

Декларирование в условиях войны: кто, когда и как должен отчитаться перед налоговой

По действующим правилам в этом году украинцы должны были бы отчитаться по доходам за прошлый год до 2 мая. Но война внесла свои коррективы. Кто и когда должен подавать декларацию, и за какие доходы отчитываться перед государством, выяснял «Минфин».

Потери украинской экономики из-за разрушения инфраструктуры выросли на $3,1 млрд за неделю

По состоянию на 26 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры, только на основе публичных источников, достигла почти $88 млрд или 2,6 трлн грн. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на $3,1 млрд.

Ущерб от разрушенных дорог в Украине достиг 900 млрд грн.

Государство выделило дополнительные 2 млрд грн на єПідтримку

Правительство приняло решение о выделении дополнительных 2 млрд грн на єПідтримку, что позволит осуществить выплату 6,5 тыс. грн еще более 300 тыс. граждан Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Верховная Рада хочет возобновить налоги за растаможку авто

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается вернуть пошлины на ввезенные в Украину автомобили для собственного пользования. Документ инициирован налоговым комитетом ВРУ. Об этом известно со страницы законопроекта № 7311, передает ЭП.

Маск покупает Twitter: что будет с соцсетью и акциями мелких акционеров

Предложение Илона Маска, реализация которого еще недавно считалась маловероятной, принято. Соглашение о продаже Twitter завершило несколько недель нестабильности для социальной сети и дало самому богатому человеку в мире контроль над платформой. Впрочем, у многомиллионной армии ее пользователей и частных акционеров осталось немало вопросов. Отвечаем на самые распространенные.

Источник: МинФин