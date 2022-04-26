Квартальная прибыль HSBC Holdings упала на 26,8%

В первом квартале показатель чистой прибыли банковской группы HSBC Holdings снизился на 26,8%, сравнительно с таким же периодом прошлого года. Показатель упал до 3,443 млрд долл.

Как отмечают аналитики LBLV, в отчетном периоде выручка составила 12,464 млрд долл., что меньше прошлогоднего значения на 4%. Прибыль на акцию находилась на уровне 0,14 долл., что ниже показателя в 0,19 долл. годом ранее.

До выплаты налогов прибыль упала на 28% — до 4,166 млрд долл. Что касается процентного дохода, он составил 6,997 млрд долл. Отмечается повышение показателя на 7,4%.

Как сообщает Bloomberg, дальнейший выкуп акций HSBC Holdings маловероятен, поскольку отмечается снижение ключевого показателя капитала.

Также фиксируются более низкие, чем ожидалось, резервы на покрытие убытков по кредитам, но рост объемов кредитования помог компенсировать более низкий доход в его подразделении благосостояния, которому помешали коронавирусные ограничения в Гонконге.

Акции HSBC упали на 2,8% в Лондоне и на 5,5% в Гонконге, сообщает LBLV.

Александер Дубинский, финансовый аналитик LBLV

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Источник: МинФин