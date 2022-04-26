Binance запускает криптокарту Binance Refugee Card для украинских беженцев

Binance, крупнейшая криптобиржа в мире, сегодня запускает криптовалютную карту Binance Refugee Card. Карта предназначена для всех пользователей Binance из Украины, которые были вынуждены переехать в страны ЕС из-за войны с Россией.

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Криптокарт Binance была создана в партнерстве с Contis. Она дает перемещенным украинцам возможность совершать и получать криптовалютные платежи и совершать покупки у ритейлеров в ЕС, принимающих карточные платежи.

«В такое сложное для Украины время, мы делаем все, чтобы предоставить беженцам быстрый, дешевый и безопасный способ перевода средств c помощью криптовалют», — прокомментировала глава благотворительной организации Binance Хелен Хай.

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Что дает новая карта

Беженцы, которые обратились в местные некоммерческие организации и подали заявку на получение криптовалютных карт Binance Refugee Card, будут ежемесячно получать 75 BUSD, что эквивалентно $75, в течение трех месяцев. Криптовалюта BUSD будет автоматически конвертирована в местную валюту при оплате картой.

Также биржа, в рамках программы Binance Charity, сотрудничает с различными некоммерческими организациями, включая Ротари и Паляница, чтобы оказать денежную помощь на основе криптовалют через Binance Refugee Card. Все родственники и знакомые, желающие поддержать своих близких, смогут перечислять криптовалюту на новые карты для беженцев и кошельки Binance.

Как получить карту

Чтобы получить криптокарту, беженцам нужно будет использовать существующую учетную запись, зарегистрированную в Украине, или зарегистрировать новую учетную запись Binance. В таком случае они должны использовать украинский домашний адрес, даже если они проживают в другой стране ЕС. Все пользователи должны пройти идентификацию личности. Получение и использование карты бесплатно.

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«Мы хотим, чтобы блокчейн работал на людей, решая их реальные проблемы и был инструментом, который бы позволял объединять тех, кто хочет помочь, непосредственно с теми, кто в помощи нуждается», — добавила Хай.

Контекст

Ранее Binance пожертвовала $10 млн в помощь Украине. По словам биржи, средства пошли на «предоставление убежища, еды, безопасной питьевой воды, медицинских средств, денежной помощи и психологической поддержки тем, кто в этом больше всего нуждается»

Кроме того, фонд Binance Charity создал криптовалютный краудфандинговый сайт «Фонд экстренной помощи Украине», который позволяет людям со всего мира жертвовать криптовалюту в поддержку Украины. Он уже собрал около $1 млн.

Источник: МинФин