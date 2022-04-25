Компенсацию за разрушенное жилье можно получить в наследство

Согласно законопроекту № 7198, компенсацию за разрушенное и поврежденное жилье, в случае гибели его владельца, могут получить его наследники. Об этом сообщает глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк на своей странице в фейбсуке.

Фото: tsn.ua

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Если погибший владелец составил завещание, то право на наследование имеют лица, определенные в завещании. Если завещания нет, наследование происходит согласно закону. Так, наследники получают право на наследование поочередно (каждая следующая очередь наследников получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, отстранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия):

в первую очередь имеют право на наследование дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его смерти, тот из супругов, который его пережил, и родители;

во вторую очередь — родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дед как со стороны отца, так и со стороны матери;

в третью очередь — дядя и тетя наследодателя;

в четвертую — лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства;

в пятую — другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, причем родственники более близкой степени родства отстраняют от права наследования родственников дальнейшей степени родства.

Законопроект № 7198 готовится на второе чтение.

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Напомним

1 апреля Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект № 7198 о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий.

Документом предусматривается, что компенсация предоставляется посредством:

денежной компенсации путём перечисления денежных средств на текущий счет получателя компенсации;

финансирование строительства нового здания;

финансирование поврежденного имущества многоквартирного дома

Предельный размер компенсации в виде объекта недвижимого имущества не может превышать стоимости 150 кв. м за один объект недвижимого имущества.

Расчет стоимости 1 кв м площади объекта недвижимого имущества осуществляется по методике, определенной Кабинетом Министров.

Получатель компенсации имеет право на получение объекта недвижимого имущества, стоимость которого превышает предельный размер компенсации, самостоятельно оплатив разницу между фактической стоимостью объекта недвижимого имущества и суммой компенсации по рыночной стоимости.

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По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, украинцы уже подали 78 тыс. заявок через «Действие» на компенсацию разрушенного имущества.

Источник: МинФин