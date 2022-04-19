Аналитик RoboForex: курсы украинских ценных бумаг на международных финансовых рынках возобновили падение

С началом полномасштабных боевых действий стоимость украинских ценных бумаг устремилась к историческим минимумам. Инвесторы избавлялись от наших долговых обязательств, так как многократно усилился риск дефолта. Как только стартовали мирные переговоры между РФ и Украиной, данные активы начали коррекционный рост. Также позитива добавило предоставление экстренного финансирования от МВФ в сумме 1,4 млрд долларов США. Однако из-за отсутствия прогресса в переговорном процессе и возросшей вероятности затягивания конфликта украинские облигации возобновили падение. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Кредитно-дефолтные свопы Украины CDS (б. п.). Источник: dragon-capital.com

После первого раунда переговоров между делегациями Украины и РФ в Белоруссии котировки кредитно-дефолтных свопов нашей страны CDS (финансового инструмента для страховки от дефолта эмитента облигаций) начали снижаться. График демонстрирует «провал» показателя до 64,39%. Несмотря на то, что последние несколько недель наблюдался некоторый рост, текущие значения все еще ниже рекордных отметок 2015 года, когда в ОРДЛО шли активные боевые действия и был риск дефолта Украины. Настроения инвесторов сейчас всецело зависят от хода мирных переговоров и результатов военного противоборства.

Курс еврооблигаций Украины со сроком погашения в 2022 году по состоянию на 18.04.2022 (%). Источник: dragon-capital.com

Стоимость евробондов выросла до отметки в 62,00% от номинальной стоимости. На данный момент этот показатель опустился к уровню 57,00%. Если мы увидим существенную активизацию боевых действий, то данная тенденция сохранится и на текущей неделе. Еще более драматичная ситуация складывалась в евробондах со сроком погашения в 2033 году.

Курс еврооблигаций Украины со сроком погашения в 2033 году по состоянию на 18.04.2022 (%). Источник: dragon-capital.com

Курс этих бумаг укрепился к уровню в 45,00% от номинальной стоимости, сейчас наблюдается падение к отметке 35,00%. Практически все выпуски украинских евробондов имеют «мусорную» доходность выше 200% годовых к погашению. Предстоит еще много работы по стабилизации ситуации и восстановлению доверия инвесторов к нашим гособлигациям, однако позитивный тренд уже начался.

Источник: МинФин