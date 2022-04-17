Президент пообещал новое жилье переселенцам, военным и бюджетникам

Всех, кто потерял жилье в результате боевых действий, обеспечат новым. Также жилье получат военнослужащие и бюджетники, которые годами ожидали его. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

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Предполагается, что получение жилья будет разделено на 3 этапа. Сначала его нужно выделить вынужденным переселенцам.

«Я поставил задачу, чтобы на первом этапе были обеспечены временным жильем все наши переселенцы. Те, чей дом разрушен войной. Временным, пока не восстановим их жилье. Или пока люди не получат компенсацию квадратными метрами или деньгами», — заявил глава государства.

На втором этапе предполагается восстановление жилья, которое пытались уничтожить российские оккупанты. А на третьем — обеспечение жильем всех, кто защищал или защищает государство, но собственного жилья так и не имеет, а также бюджетников, которые стоят в очереди на него.

«Не может больше быть такого, что человек отдает всю жизнь военной службе, но уходит на пенсию, не имея собственной квартиры. Не может быть такого, что сын или дочь защищают Украину на войне, а отец и мать не имеют собственного жилья и вынуждены жить на съемной квартире или искать другие варианты. Не может быть такого, что врач или медицинская сестра, учитель или правоохранитель всю жизнь честно служат делу, а остаются в общежитии на десятки лет, если не на всю жизнь», — подчеркнул Президент.

Государственное регулирование

1 апреля Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект № 7198 о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий.

Документом предусматривается, что компенсация предоставляется посредством:

денежной компенсации путем перечисления денежных средств на текущий счет получателя компенсации;

финансирование строительства нового здания;

финансирование поврежденного имущества многоквартирного дома.

Предельный размер компенсации в виде объекта недвижимого имущества не может превышать стоимости 150 кв. м за один объект недвижимого имущества.

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Расчет стоимости 1 кв м площади объекта недвижимого имущества осуществляется по методике, определенной Кабинетом Министров.

Источник: МинФин