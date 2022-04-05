Укрпочта потеряла 500 млн грн из-за войны
За первый месяц войны Укрпочта потеряла более 500 млн грн доходов, аэропорт Борисполь — 3,5 млрд. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
фото: apostrophe.ua
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Причины потерь
Основное падение доходов Укрпочты пришлось на письменную корреспонденцию, которая почти прекратилась.
«Падение импорта достигло 85%, экспорта — 65%. А падение объемов по внутренним посылкам — около 80%. Также упало количество уплаченных коммунальных платежей», — пишет министр.
По его словам, положительные новости в том, что внутренние посылки возрождаются и показывают положительную динамику, как экспортные отправления.
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Как писал «Минфин», в Украине продолжают считать ущерб, нанесенный в результате вторжения России. По состоянию на 28 марта, сумма достигла $564,9 млрд.
Автор:
Журналист
Светлана Тартасюк
Пишет на темы:
Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции
Источник: МинФин