Укрпочта потеряла 500 млн грн из-за войны

За первый месяц войны Укрпочта потеряла более 500 млн грн доходов, аэропорт Борисполь — 3,5 млрд. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

фото: apostrophe.ua

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Причины потерь

Основное падение доходов Укрпочты пришлось на письменную корреспонденцию, которая почти прекратилась.

«Падение импорта достигло 85%, экспорта — 65%. А падение объемов по внутренним посылкам — около 80%. Также упало количество уплаченных коммунальных платежей», — пишет министр.

По его словам, положительные новости в том, что внутренние посылки возрождаются и показывают положительную динамику, как экспортные отправления.

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Как писал «Минфин», в Украине продолжают считать ущерб, нанесенный в результате вторжения России. По состоянию на 28 марта, сумма достигла $564,9 млрд.

Автор:

Журналист

Светлана Тартасюк

Пишет на темы:

Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции

Источник: МинФин