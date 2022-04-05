Еврооблигации Украины за неделю выросли в цене на 12%

В понедельник-вторник стоимость украинских евробондов выросла на 18% на фоне переговоров в Стамбуле между российской и украинской сторонами. После этого цена снизилась почти на 5%.

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По информации Bloomberg, цена кратчайших бумаг с погашением в сентябре 2022 года на конец пятницы составляла 61,7% номинала, что соответствует доходности к погашению 163,4% годовых, в то время как неделей ранее ставка достигала 226,5%, а цена была 52,5% номинала, передает Интерфакс-Украина.

Еврооблигации с погашением в 2023 году котировались по ставке 67% годовых, в 2024 году — 50,3% годовых, в 2025 году — 39% и в 2026 году — 33,1%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027—2029 годах снизились до 29,3−24,5% против 32,8−27,2% неделей ранее.

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Доходность самых длинных бумаг с погашением в 2032—2033 годах снизилась за неделю на 2,3 процентных пункта (п.п.) — до 21,3−20,8%.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 35,7%, в 2030 году — 19,4%, что соответственно на 4,2 и 2,7 п.п. ниже показателей недельной давности.

Курс ВВП-варрантов за семь дней вырос на 19,7% и составлял к концу дня пятницы около 32% от номинала.

Источник: МинФин