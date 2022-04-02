$1 миллион за самолет: Рада установила вознаграждение за переданную ВСУ российскую военную технику

Верховная Рада приняла Закон об установлении вознаграждений за добровольно переданную Вооруженным Силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора. За проголосовало 320 депутатов.

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«Закон направлен на уменьшение негативных последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и боевого потенциала врага, введение стимулирующих мер по прекращению военных действий путем установления денежного вознаграждения военнослужащим вооруженных сил, других силовых структур Российской Федерации, другим категориям лиц за добровольно переданную Вооруженным Силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора», — говорится в пояснительной записке.

Размер вознаграждения зависит от типа техники:

Гарантии российским военным

В случае передачи боевой техники военнослужащими РФ, им обеспечивается право (по их требованию) на:

сохранение в тайне факта передачи ими пригодного для применения боевой техники государства-агрессора;

получение новых документов с новыми установочными данными;

безопасность их нахождения на территории Украины;

создание условий для выезда в третью безопасную страну.

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Источник: МинФин