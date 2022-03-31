Все ответы о банковских услугах во время войны: НБУ создал специальный сайт

НБУ создал сайт «Финансовая оборона Украины», на котором можно найти все ответы на важные вопросы о банковских услугах и работе небанков в военное время. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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На сайте собраны основные вопросы, которые сейчас возникают у потребителей финансовых услуг, и исчерпывающие ответы на них от регулятора.

Сайт состоит из шести основных разделов:

гривна

иностранная валюта

карты

кредиты

депозиты

страхование

«Мы информируем граждан о всех нововведениях, которые начали действовать в период войны. Дополнительно для удобства граждан мы решили разработать сайт, на котором будет собрана вся информация о последних изменениях на рынке финансовых услуг», — отметила директор Департамента коммуникаций Национального банка Украины Галина Калачева.

На сайте можно узнать, в частности, о лимитах на операции с иностранной и национальной валютой во время действия военного положения в Украине, о покупке и продаже иностранной валюты, вывозе ценностей за границу.

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Также там можно получить информацию о том, как перевыпустить платежную карту, что делать с кредитом, если нет возможности его платить, можно ли забрать депозит, как уберечься от платежного мошенничества, можно получить выплаты по страховым случаям, как работают отделения банков и другое.

Информация, собранная на сайте «Финансовая оборона Украины», будет полезна как гражданам, находящимся в Украине, так и временно переселенным за границу украинцам.

Ссылка на сайт: https://promo.bank.gov.ua/fin-defense/

Источник: МинФин