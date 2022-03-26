«Голод и нестабильность». Эксперт рассказал, какие глобальные последствия будет иметь российское вторжение.
Падение поставок продовольствия, вызванное российским вторжением, может иметь далеко идущие последствия, и не только голод. Об этом в интервью CNBC заявил CEO производителя сельхозтехники Agco Эрик Хансотия
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По словам Хансотия, мировое производство калорий упало на 13%, когда границы РФ и Украины закрылись.
«Это очень важно, потому что когда такой объем калорий исчезает из продовольственной цепи, это запускает другие процессы. Не только голод, но и беспорядки. В последний раз, когда у нас были разрывы такого масштаба, это стало одним из толчков для Арабской весны», — объяснил он.
Российско-украинская война побуждает фермеров во всем мире производить больше урожая, чтобы компенсировать возникший пробел. При этом цена удобрений и топлива растет, что увеличивает операционные расходы фермеров.
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Деятельность компании в Украине
В своей деятельности на Украине и РФ компания приоритизирует безопасность сотрудников. По словам CEO, сотни работников компании были эвакуированы в более безопасные регионы.
Другим приоритетом компании является помощь фермерам в регионе, чтобы сохранить их производительность, добавил Хансотия. Agco также помогла обеспечить жильем украинских беженцев и пожертвовала в помощь им средства .
Стоит ли инвестировать в агропромышленность
Инвестор и ведущий CNBC Джим Крамер прогнозирует, что фьючерсная цена пшеницы и кукурузы продолжит расти. Он рекомендовал инвесторам вкладываться в надежные компании агросектора, в том числе и в Agco.
В ходе последних торгов акции компании выросли на 1,35%. Капитализация компании составляет $10,6 млрд.
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Источник: МинФин