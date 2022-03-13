РФ срывает иранскую ядерную сделку

Франция, Великобритания и Германия заявили, что новые требования РФ ставят под угрозу почти завершенную ядерную сделку с Ираном, пишет Reuters.

Фото: DW

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Стороны достигли последнего этапа переговоров по возобновлению так называемого соглашения JCPOA. Оно предусматривает снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение ядерной программы, которую Запад воспринимает как прикрытие для разработки атомной бомбы.

Однако 6 марта министр иностранных дел Р Ф Сергей Лавров неожиданно потребовал «гарантий», что западные санкции не повлияют на торговлю России с Ираном.

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«Никто не должен пытаться использовать переговоры по JCPOA для получения гарантий, не касающихся JCPOA. Это создает риск коллапса соглашения», — говорится в общем ответе Франции, Великобритании и Германии. Страны подчеркнули, что соглашение должно быть заключено как можно скорее.

США со своей стороны уже заявили, что не согласятся с требованиями РФ.

Сможет ли Иран заменить РФ

Переговоры продолжаются уже около 11 месяцев. Их цель — ограничить быстро прогрессирующую ядерную программу Ирана и вернуть в соглашение США, которые вышли из него в 2018 году. Тогда же страна была отключена от Swift.

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Нефтяной рынок пристально наблюдает за этими переговорами, пытаюсь понять, будут ли сняты ограничения на экспорт иранской нефти. Возвращение Ирана на рынок могло бы помочь компенсировать потери поставок, связанные с российским вторжением.

Источник: МинФин