С начала войны международные резервы Украины выросли на $315 миллионов

С начала войны по состоянию на 7 марта объем международных резервов Украины вырос на 1,15% или на 315,6 млн. дол. США. Об этом сообщил в интервью глава НБУ Кирилл Шевченко.

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По его словам, резервы выросли прежде всего благодаря покупке Национальным банком валюты у банков (около $680 млн) и поступлению средств от Международного банка реконструкции и развития ($60 млн).

«Вы знаете, что Украина не планирует прекращать выполнять свои обязательства перед кредиторами, поэтому с начала войны на обслуживание долговых платежей в валюте правительство потратило $342 млн. Дополнительно мы погасили кредит в размере $100,5 млн, предоставленный центральным банком Швеции.

Напомним, Министерство финансов Украины 1 марта совершило купонный платеж по еврооблигациям с погашением в сентябре 2022 года.

Morgan Stanley считает, что в РФ до 15 апреля может произойти дефолт.

Источник: МинФин