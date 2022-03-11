Финансы

С начала войны международные резервы Украины выросли на $315 миллионов

Photo of Admin Admin Send an email 41 минута agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 1 минута чтения

С начала войны по состоянию на 7 марта объем международных резервов Украины вырос на 1,15% или на 315,6 млн. дол. США. Об этом сообщил в интервью глава НБУ Кирилл Шевченко.

0

По его словам, резервы выросли прежде всего благодаря покупке Национальным банком валюты у банков (около $680 млн) и поступлению средств от Международного банка реконструкции и развития ($60 млн).

«Вы знаете, что Украина не планирует прекращать выполнять свои обязательства перед кредиторами, поэтому с начала войны на обслуживание долговых платежей в валюте правительство потратило $342 млн. Дополнительно мы погасили кредит в размере $100,5 млн, предоставленный центральным банком Швеции.

Напомним, Министерство финансов Украины 1 марта совершило купонный платеж по еврооблигациям с погашением в сентябре 2022 года.

Morgan Stanley считает, что в РФ до 15 апреля может произойти дефолт.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 41 минута agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Эхо войны в Украине? На столицу Хорватии упали обломки самолета (видео)

11 минут ago

Украинские школы возобновляют учебный процесс

26 минут ago

Зеленский выступит в парламенте Канады 15 марта

56 минут ago

Кадыров в отчаянии: украинцы звонят родственникам оккупантов и сообщают об их смерти

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button