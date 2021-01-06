Финансы

Курс валют на вечер 6 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

Photo of Admin Admin Send an email 38 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

К закрытию межбанка доллар упал на 4 копейки в покупке и в продаже. Евро потерял 11 копеек в покупке и 12 копеек в продаже.

0

Валюта

Открытие 6 января

Закрытие 6 января

Изменения

доллар

 28,28/28,30

28,24/28,26

4/4

евро

 34,89/34,92

34,78/34,80

11/12

рубль

0,3850/0,3854

0,3835/0,3839

0,0062/0,0061

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,28/28,30 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,89/34,92 грн/евро, торги по рублю — 0,3850/0,3854 грн/рубль.

Наналичном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,20−28,45 гривны. Евро покупают по 34,45 гривны, продают по 35,00 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,36−28,40 гривны, евро — 34,55−34,75 гривны.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 38 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

КИУ назвал депутатов, которые почти не голосовали в 2020 году

1 час ago

В ЕС разрешили применять вакцину от Moderna

2 часа ago

Рождество Христово 2021: красивые поздравления в стихах, картинках и прозе

2 часа ago

В Украине 7-8 января ожидаются дожди с мокрым снегом и гололедица

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button