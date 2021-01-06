Финансы
Курс валют на вечер 6 января: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар упал на 4 копейки в покупке и в продаже. Евро потерял 11 копеек в покупке и 12 копеек в продаже.
0
|
Валюта
|
Открытие 6 января
|
Закрытие 6 января
|
Изменения
|
доллар
|28,28/28,30
|
28,24/28,26
|
4/4
|
евро
|34,89/34,92
|
34,78/34,80
|
11/12
|
рубль
|
0,3850/0,3854
|
0,3835/0,3839
|
0,0062/0,0061
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,28/28,30 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,89/34,92 грн/евро, торги по рублю — 0,3850/0,3854 грн/рубль.
Наналичном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,20−28,45 гривны. Евро покупают по 34,45 гривны, продают по 35,00 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,36−28,40 гривны, евро — 34,55−34,75 гривны.
Источник: МинФин