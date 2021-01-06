Курс валют на вечер 6 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар упал на 4 копейки в покупке и в продаже. Евро потерял 11 копеек в покупке и 12 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 6 января Закрытие 6 января Изменения доллар 28,28/28,30 28,24/28,26 4/4 евро 34,89/34,92 34,78/34,80 11/12 рубль 0,3850/0,3854 0,3835/0,3839 0,0062/0,0061

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,28/28,30 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,89/34,92 грн/евро, торги по рублю — 0,3850/0,3854 грн/рубль.

Наналичном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,20−28,45 гривны. Евро покупают по 34,45 гривны, продают по 35,00 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,36−28,40 гривны, евро — 34,55−34,75 гривны.

Источник: МинФин