Финансы

Курс валют на вечер 4 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка валюты взлетели вверх: доллар добавил по 10 копеек на обеих операциях, евро вырос на 20 копеек на покупке и на 19 копеек на продаже.

Фото: itsider.com.ua

0

Валюта

Открытие 4 января

Закрытие 4 января

Изменения

доллар

 28,33/28,35

28,43/28,45

10/10

евро

 34,74/34,77

34,94/34,96

20/19

рубль

0,3862/0,3867

0,3864/0,3868

0,0002/0,0001

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,3300−28,3550 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,7467−34,7774 грн/евро, торги по рублю — 0,3862−0,3867 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,20−28,50 гривны. Евро покупают по 34,30 гривны, продают по 34,90 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,30−29,50 гривны, евро — 34,38−36,00 гривны.

Источник: МинФин

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