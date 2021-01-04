Курс валют на вечер 4 января: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка валюты взлетели вверх: доллар добавил по 10 копеек на обеих операциях, евро вырос на 20 копеек на покупке и на 19 копеек на продаже.
Фото: itsider.com.ua
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Валюта
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Открытие 4 января
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Закрытие 4 января
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Изменения
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доллар
|28,33/28,35
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28,43/28,45
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10/10
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евро
|34,74/34,77
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34,94/34,96
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20/19
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рубль
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0,3862/0,3867
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0,3864/0,3868
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0,0002/0,0001
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,3300−28,3550 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,7467−34,7774 грн/евро, торги по рублю — 0,3862−0,3867 грн/рубль.
На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,20−28,50 гривны. Евро покупают по 34,30 гривны, продают по 34,90 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,30−29,50 гривны, евро — 34,38−36,00 гривны.
Источник: МинФин