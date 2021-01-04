Курс валют на вечер 4 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка валюты взлетели вверх: доллар добавил по 10 копеек на обеих операциях, евро вырос на 20 копеек на покупке и на 19 копеек на продаже.

Фото: itsider.com.ua

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Валюта Открытие 4 января Закрытие 4 января Изменения доллар 28,33/28,35 28,43/28,45 10/10 евро 34,74/34,77 34,94/34,96 20/19 рубль 0,3862/0,3867 0,3864/0,3868 0,0002/0,0001

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,3300−28,3550 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,7467−34,7774 грн/евро, торги по рублю — 0,3862−0,3867 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,20−28,50 гривны. Евро покупают по 34,30 гривны, продают по 34,90 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,30−29,50 гривны, евро — 34,38−36,00 гривны.

Источник: МинФин