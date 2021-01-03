Будущий глава Минфина США не будет проводить политику сильного доллара

Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен вряд ли будет «активно продвигать» политику сильного доллара, считает Стив Энгландер, глава анализа валют Большой десятки из Standard Chartered.

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Почему Штатам не нужен сильный доллар

По словам эксперта, Йеллен «как никто другой осознает, что укрепляющийся доллар усложняет для ФРС достижение цели по повышению инфляции, может нанести ущерб экспортному сектору США и долларовым заемщикам на развивающихся рынках».

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Затраты по займам для бизнеса также очень низкие, а это означает, что крепкий доллар не нужен, чтобы «убедить иностранцев предоставить США кредиты на выгодных условиях».

Хотя Йеллен может придерживаться мнения о том, что сильный доллар отвечает интересам США, «мы сомневаемся, что эта позиция будет подкреплена какими-то действиями».

Индекс доллара, рассчитываемый агентством Bloomberg, упал на 5,5% в этом году и находится на пути к самому большому ежегодному снижению с 2017 года.

Что происходит с долларом сейчас

Сегодня доллар упал до многолетних минимумов по отношению ко многим валютам. Поскольку валютные трейдеры проигнорировали факт новой задержки в принятии дальнейших фискальных стимулов США и сохраняли ставки на то, что рано или поздно она все равно последует. Новая порция денег повышает аппетит инвесторов к риску и снижает интерес к защитным активам, в т. ч. к доллару.

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30 декабря доллар США достиг самого низкого уровня более чем за два года по отношению к евро, австралийскому и новозеландскому доллару. Валюта янки также упала до самого низкого уровня за более чем пять лет по отношению к швейцарскому франку и в целом упала по отношению к азиатским валютам.

Лидер большинства в Сенате США Митч МакКоннелл во вторник заблокировал немедленное рассмотрение мер по увеличению выплат в связи с COVID-19 до $ 2000, что стало новым поворотом в беспокойных переговорах по бюджетному стимулированию.

Источник: МинФин