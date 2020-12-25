Финансовые компании-гаранты должны обеспечивать выполнение обязательных нормативов — НБУ

Национальный банк напоминает финансовым компаниям, которые имеют лицензию на предоставление гарантий (финансовые компании-гаранты) о необходимости выполнения обязательных финансовых нормативов на ежедневной основе. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте Нацбанка.

Фото: minfin.com.ua

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Что имеется в виду

Речь идет о нормативах адекватности капитала (К1), максимального риска на одного человека или связанных лиц (К2), запаса ликвидности (К3), требованиях по ограничению рисков гаранта с финансовыми активами, которые были внедрены еще в 2019 году и стали обязательными к выполнению с 1 мая 2020 года.

Финкомпании-гаранты обязаны:

выполнять нормативы независимо от того, осуществляли они соответствующие операции;

иметь утвержденную внутреннюю методику оценки рисков по предоставлению гарантий и их обеспечения;

иметь разработанные процедуры своевременного выявления, расчета, оценки, мониторинга, контроля и управления рисками, связанными с предоставлением гарантий.

По результатам представленной финансовой отчетности за 9 месяцев 2020 года две трети финансовых компаний-гарантов из 354 лицензированных не соблюдали требований этих нормативов и имеют хотя бы один невыполненный норматив.

Большинство компаний-нарушителей не ведут активной деятельности и не имеют заключенных договоров о предоставлении гарантии.

«Мы еще раз обращаем внимание гарантов, которые планируют вести активную деятельность, на необходимость придерживаться обязательных нормативов день. У участников этого рынка было достаточно времени для приведения своей деятельности в соответствие с нормативными требованиями, поскольку нормативы были приняты еще в 2019 году. За невыполнение нормативов Национальный банк имеет право применять меры воздействия», — отметила директор департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг Ольга Максимчук.

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Источник: МинФин