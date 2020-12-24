Украинцы могут летать и путешествовать на праздники — МИД

Правительство Украины не намерено прекращать авиасообщение или ограничивать путешествия на время праздников. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба агентству Интерфакс-Украина.

Фото: tutu.ru

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«Правительство понимает, что люди настроились на праздники, и не планирует вводить какие-то ограничения на авиасообщение», — сказал глава МИД.

Между тем, Кулеба призвал украинцев, которые все же решат путешествовать, соблюдать максимальные меры безопасности.

«Будем надеяться, что ничего форс-мажорного не произойдет в ближайшие недели в мире (имею в виду форс-мажоры, связанные с пандемией), нам не придется пересматривать это решение. На сегодня позиция правительства такова «, — подчеркнул Кулеба.

Кстати говоря

«Минфин» писал, что правительство разрешило ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 07:00, а не 1:00, как было установлено ранее.

Напомним

Кабинет Министров решил ввести усиленные карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Ограничения будут действовать:

запрет на работу кафе, ресторанов, баров (кроме доставки на вынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, ТРЦ (в ТРЦ разрешено торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией);

будут отправлены на каникулы все меры образования, кроме детских садов;

запрет на все массовые мероприятия.

В то же время, с установленными оранжевыми ограничениями, продолжит работать общественный транспорт, будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, гостиницы.

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Источник: МинФин