Украина до конца года получит кредит от Deutsche Bank до $350 миллионов

Украина до конца 2020 года осуществит внешнее заимствования путем привлечения краткосрочного кредита от Deutsche Bank на сумму до $ 350 млн. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Фото: informator.press

0

Что известно о кредите

Правительство утвердило условия заимствования и поручило Минфину предусматривать при составлении проекта госбюджета на соответствующий год средства для погашения и обслуживания займов.

Кредит привлекается по ставке до трех месяцев LIBOR(Лондонская межбанковская ставка предложения) + маржа 5,75% годовых.

Читайте также: Минфин в декабре продал ОВГЗ на более чем 73 миллиарда

Окончательное погашение кредита осуществляется через шесть месяцев после даты получения кредитных средств в соответствии с условиями кредитного договора.

«Досрочное погашение кредита осуществляется в случаях, предусмотренных кредитным договором, в частности: в случае изменения рыночной цены ОВГЗ Украины на условиях, определенных кредитным договором; в случае осуществления дополнительного или нового выпуска ОВГЗ Украины на условиях, определенных кредитным договором», — говорится в документе.

Предыстория

Министерство финансов на аукционе 22 декабря привлекло в бюджет 22,2 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Читайте также: Стало известно, кто и сколько купил ОВГЗ на рекордном аукционе

Как писал «Минфин», Министерство финансов на аукционе 15 декабря привлекло в бюджет 51,439 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа. Этот аукцион стал рекордным в истории и помог частично закрыть проблемные вопросы, связанные с бюджетом 2020 года.

Купить ОВГЗ от ICU Trade: до 3,00% в долларах США

Источник: МинФин