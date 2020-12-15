В Google назвали причину сбоев в работе

Глобальные перебои в работе сервисов 14 декабря были связаны со сбоем в системе аутентификации, возникшим из-за проблем с квотой внутреннего хранилища. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Google.

Фото: zik.ua

0

Что произошло

«14 декабря из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации — сервисы, требующие от пользователей входа в систему, выдавали большое количество ошибок», — сообщили изданию в Google.

Предыстория

В работе сервисов Google произошел масштабный сбой, который длился почти час. По данным Downdetector, проблемы наблюдались у жителей стран Европы, РФ, Японии, в Гонконге и некоторых городах США. На проблемы сервисов пожаловались десятки тысяч человек. По состоянию на 15:30 14 декабря работа всех сервисов компании возобновилась.

10 декабря в популярном мессенджере Facebook Messenger состоялся масштабный сбой. В некоторых странах пользователи также жаловались и на проблемы с Instagram.

Пользователи говорили, что Messenger «лег» в Дании, Бельгии, Франции, Венгрии, Польши, США, Бангладеш и других странах. Проблемы наблюдались и у пользователей в Украине.

Источник: МинФин