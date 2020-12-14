Финансы

Небанковские финучреждения будут оценивать по уровню риска и общественной важности — НБУ

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Национальный банк утвердил критерии оценки степени риска участников рынка небанковских финансовых услуг и их общественной значимости. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Фото: visnuk.com.ua

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Суть Положения

Перечень этих критериев и порядок их применения приведены в специальном Положении об установлении критериев, утвержденном постановлением правления НБУ №157.

Настоящее Положение позволяет Национальному банку фокусировать надзор на участниках рынка со значительной степенью общественной важности и высокой степенью риска. Данный раздел позволит регулятору применять риск-ориентированный подход и учесть принцип пропорциональности для определения интенсивности надзорных действий (в частности периодичности плановых проверок).

Какие критерии оценки

Степень риска оценивается по следующим критериям:

  • состояние корпоративного управления, управления рисками и внутренним контролем;
  • показатели деятельности;
  • соблюдение обязательных критериев и нормативов, а также других показателей и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами.

Как будет происходить оценка

Частота и период проведения оценки участников рынка таковы:

  • Национальный банк будет проводить оценку степени риска и оценку общественной значимости участника рынка один раз в год, не позднее 15 декабря года, в котором проводится оценка.
  • Периодом оценки участника рынка является период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года.
  • Оценка степени риска проводится участниками рынка, которые на дату проведения оценки имеют действующую лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.
  • Национальный банк вправе определить участников рынка, в отношении которых не проводится оценка общественной значимости. Такие учреждения не включаются в план проведения плановых проверок. Национальный банк имеет право проводить внеплановые инспекционные проверки и осуществлять безвыездный надзор за этими участниками рынка.

    • Кроме того, Нацбанк определил особенности проведения оценки согласно профиля участника рынка, а также установил периодичность проведения плановых проверок.

    Профиль рынка

    По состоянию на 30 ноября 2020 года в Украине действуют 2071 участник рынка небанковских финансовых услуг.

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    Источник: МинФин

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