Небанковские финучреждения будут оценивать по уровню риска и общественной важности — НБУ

Национальный банк утвердил критерии оценки степени риска участников рынка небанковских финансовых услуг и их общественной значимости. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Фото: visnuk.com.ua

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Суть Положения

Перечень этих критериев и порядок их применения приведены в специальном Положении об установлении критериев, утвержденном постановлением правления НБУ №157.

Настоящее Положение позволяет Национальному банку фокусировать надзор на участниках рынка со значительной степенью общественной важности и высокой степенью риска. Данный раздел позволит регулятору применять риск-ориентированный подход и учесть принцип пропорциональности для определения интенсивности надзорных действий (в частности периодичности плановых проверок).

Какие критерии оценки

Степень риска оценивается по следующим критериям:

состояние корпоративного управления, управления рисками и внутренним контролем;

показатели деятельности;

соблюдение обязательных критериев и нормативов, а также других показателей и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами.

Как будет происходить оценка

Частота и период проведения оценки участников рынка таковы:

Национальный банк будет проводить оценку степени риска и оценку общественной значимости участника рынка один раз в год, не позднее 15 декабря года, в котором проводится оценка.

Периодом оценки участника рынка является период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года.

Оценка степени риска проводится участниками рынка, которые на дату проведения оценки имеют действующую лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Национальный банк вправе определить участников рынка, в отношении которых не проводится оценка общественной значимости. Такие учреждения не включаются в план проведения плановых проверок. Национальный банк имеет право проводить внеплановые инспекционные проверки и осуществлять безвыездный надзор за этими участниками рынка.

Кроме того, Нацбанк определил особенности проведения оценки согласно профиля участника рынка, а также установил периодичность проведения плановых проверок.

Профиль рынка

По состоянию на 30 ноября 2020 года в Украине действуют 2071 участник рынка небанковских финансовых услуг.

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Источник: МинФин