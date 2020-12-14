Небанковские финучреждения будут оценивать по уровню риска и общественной важности — НБУ
Национальный банк утвердил критерии оценки степени риска участников рынка небанковских финансовых услуг и их общественной значимости. Об этом сообщается на сайте НБУ.
Фото: visnuk.com.ua
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Суть Положения
Перечень этих критериев и порядок их применения приведены в специальном Положении об установлении критериев, утвержденном постановлением правления НБУ №157.
Настоящее Положение позволяет Национальному банку фокусировать надзор на участниках рынка со значительной степенью общественной важности и высокой степенью риска. Данный раздел позволит регулятору применять риск-ориентированный подход и учесть принцип пропорциональности для определения интенсивности надзорных действий (в частности периодичности плановых проверок).
Какие критерии оценки
Степень риска оценивается по следующим критериям:
- состояние корпоративного управления, управления рисками и внутренним контролем;
- показатели деятельности;
- соблюдение обязательных критериев и нормативов, а также других показателей и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами.
Как будет происходить оценка
Частота и период проведения оценки участников рынка таковы:
Кроме того, Нацбанк определил особенности проведения оценки согласно профиля участника рынка, а также установил периодичность проведения плановых проверок.
Профиль рынка
По состоянию на 30 ноября 2020 года в Украине действуют 2071 участник рынка небанковских финансовых услуг.
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Источник: МинФин