В номинации «Человек года» победили Джон Байден и Камала Харрис

Журнал Time присвоил Джо Байдена и Камали Харрис звание «Человек года». Фото обоих политиков опубликовано на обложке журнала.

Фото: AFP

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Почему именно они

Джо Байден и его напарница по предвыборной гонке, которая станет вице-президентом, смогли показать отличные результаты работы, а Байден набрал рекордное количество голосов во время президентских выборов в США в начале ноября 2020 года.

Байден победил на выборах с высокой явкой за столетие и набрал 81 млн голосов, обогнав соперника Дональда Трампа и побив рекорд 44-го президента Барака Обамы.

Байден, который станет 46-м президентом США, «может стать первым после Линкольна, кто унаследовал федерацию, когда под вопросом стоит ее жизнеспособность», – подчеркивает издание.

При этом победа Байдена неразрывно связана с избранной им Камалой Харрис, которая стала символом «смены поколений, свежего взгляда и воплощение разнообразия Америки», пишет Time.

Харрис может стать первой женщиной-афроамериканкой, которая займет пост вице-президента страны.

Кто еще претендовал

Кроме Байдена, на звание в этом году претендовали действующий президент США Дональд Трамп, сотрудники системы здравоохранения вместе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, а также участники движения за расовую справедливость. Камала Харрис в этот короткий список не входила.

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Напомним

В номинации «Ребенок года» победила 15-летняя исследовательница в сфере высоких технологий Гитанджали Рао из штата Колорадо.

Ежегодный рейтинг Fortune назвал лучшим бизнесменом мира 2020 Илона Маска. В пятерку лучших также вошли руководители компаний Netflix, Nvidia, AMD и Fortescue Metals Group.

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Источник: МинФин