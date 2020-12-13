Минэкономики намерено в 2021 году зарегистрировать 10 новых географических брендов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено в 2021 году зарегистрировать 10 новых географических брендов (географических указаний). Об этом сообщил заместитель министра Александр Романишин, пишет Интерфакс-Украина.

Фото: zruchno.travel

0

Что побудило к регистрации

Александр Романишин объяснил, что такие шаги привлекают внимание туристов и инвесторов. Он напомнил, что в этом году было зарегистрировано географические бренды гуцульской овечьей брынзы и мелитопольской черешни.

«Мы планируем зарегистрировать еще 10 географических наименований 2021, в том числе и херсонские арбузы, и карпатский мед. Это создает предпосылки для развития туризма там, где эти географические наименования регистрируются», — подчеркнул Романишин.

На 120% украинский борщ

В Украине зарегистрирован борщ как национальное блюдо. Это сделал украинский ведущий и кулинар-реформатор Евгений Клопотенко, о чем сообщил в Instagram.

«Событие наделало шума из-за того, что борщ — это не просто блюдо. Это на 120% часть украинской идентичности и наша национальная ценность. Мощный культурный феномен, ответ на вопрос «что объединяет украинцев и отличает их от других наций», — написал в соцсети украинский кулинар.

Ранее, в октябре, Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что включит культуру приготовления украинского борща в национальный перечень пяти элементов нематериального культурного наследия. В ведомстве уточнили, что это будет единственный элемент в списке, связанный с едой, а не с вышивкой или другими традициями. Такую процедуру в Минкульте Украины должны пройти перед подачей заявки в ЮНЕСКО.

Ранее

В 2019 году Верховная Рада приняла закон „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических указаний“. Согласно ему зарегистрированные географические указания наносятся на упаковку продукта и свидетельствуют о его высоком качестве, многолетней традиции производства и особую связь с территорией, где продукт производят.

Первым зарегистрированным географическим указанием, соответствующим европейским требованиям к регистрации и имеющим право на признание в ЕС, стала гуцульская овечья брынза. Заявку на ее регистрацию подала Ассоциация производителей традиционных карпатских высокогорных сыров.

Читайте также: Apple обязали заплатить более полмиллиарда долларов за патенты 4G

Источник: МинФин