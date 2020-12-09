Минфин привлек на аукционе ОВГЗ 15,9 миллиарда

Министерство финансов во вторник, 8 декабря, привлекло в бюджет 15,963 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом Министерство сообщило на официальном сайте.

Фото: liga.net

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Что предлагалось

Минфин предложил инвесторам семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один — в иностранной. Спрос инвесторов на 5-летние ценные бумаги в гривне вернулся.

Результаты этого аукциона стали одними из крупнейших в 2020 году и по достаточно высоким ставкам.

Согласно результатам аукциона были реализованы такие облигации:

Ставка по 3-месячным облигациям в гривне выросла на 11 б. п., по шестимесячным — на 24 б. п., по однолетним – на 29 б. п., по двухлетним — на 27 б. п., по четырехлетним – на 19 б. п. и не изменилась по пятилетним облигациям.

Ставка по однолетним облигациям в долларах США выросла на 2 б. п.

Напомним

Как писал «Минфин», территориальные общины впервые стали владельцами облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Сегодня, 8 декабря, их портфель составляет 122,9 млн грн.

Ранее

По данным Министерства финансов, 1 декабря на аукционе привлекли 2,66 млрд грн.

На аукционах 24 ноября Минфин привлек в бюджет 16,77 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне и евро.

17 ноября Минфин привлек в бюджет 2,51 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне и долларах.

10 ноября Министерство финансов на аукционах привлекло в бюджет 7,87 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне и долларах.

Минфин по результатам размещения ОВГЗ 27 октября 2020 года привлек в государственный бюджет 395,6 млн грн.

В 2019 году Минфин привлек в госбюджет 227,6 млрд гривен, $4,3 млрд и 387 млн ​​евро за счет размещения ОВГЗ.

В 2018 году — 65,128 млрд грн, $3,478 млрд и 503 млн евро.

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Источник: МинФин