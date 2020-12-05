Укрсоцбанк избавился от 30,5 миллиона штрафа

Верховный Суд отменил решение Национального банка Украины о применении меры воздействия к Укрсоцбанку в ноябре 2018 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Фото: finclub.net

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По данным НБУ, в ноябре 2020 года Верховный Суд (ВС) оставил без изменений судебные решения Окружного административного суда Киева и Шестого апелляционного административного суда об отмене решения о наложении штрафа на Укрсоцбанк.

В то же время ВС рассмотрел дело без уведомления о его рассмотрении и без вызова представителей НБУ.

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В чем суть дела

В ноябре 2018 года НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 454 928,35 грн. Основанием для принятия такого решения стало установление НБУ факта совершения банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Регулятор выявил факты снятия наличных с мая 2016 года до сентября 2017-го (в течение 17 месяцев) на общую сумму более 1 млрд грн (98,73% от сумм средств, зачисленных на счета этих лиц) группой физических лиц — клиентов банка, а также двумя юридическими лицами — клиентами банка.

Укрсоцбанк не согласился с решением НБУ и в феврале 2019 года подал иск в суд.

В связи с началом судебного процесса НБУ рассказал, как группа физлиц и юрлиц перевела в наличные 1 млрд грн через Укрсоцбанк.

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В октябре 2019 года Нацбанк подал кассацию на отмену судами решения о наложении 30,5 млн грн штрафа на Укрсоцбанк.

Кстати

В прошлом году 15 октября Альфа-Банк и Укрсоцбанк завершили объединение балансов и технические работы, связанные с присоединением Укрсоцбанка к Альфа-Банку.

Таким образом Альфа-Банк стал полным правопреемником всех прав и обязательств Укрсоцбанка для его клиентов, партнеров и контрагентов.

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Источник: МинФин