Национальный банк признал новую банковскую группу

Национальный банк Украины признал банковскую группу «Кредит Днепр» и согласовал ответственное лицо этой банковской группы — АО «Банк Кредит Днепр». Об этом регулятор сообщил на официальном сайте.

Фото: visnuk.com.ua

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Кто входит в состав группы

В состав банковской группы входят банк «Кредит Днепр», страховые компании «ИНГО» и «ИНГО Жизнь», КУА «Геритидж инвестмент менеджмент», Украинская металлургическая компания и ЗНВКИФ «Смарт Капитал».

Контроллер банковской группы — Александр Ярославский.

«Кредит Днепр» стала 26-й признанной НБУ банковской группой.

Напомним

30 июля 2020 года Национальный банк согласовал Александру Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала банку “Кредит Днепр”.

Серед признанных Нацбанком банковских групп функционируют такие:

Авангард

Альфа-Банк

АСВИО

КИБ

Банк «Украинский капитал»

Банк 3/4

Банк «Восток»

Банк «Грант»

Банк «ИНГ Україна»

Індустриалбанк

Коминвестбанк

Кредобанк

Мегабанк

Мотор-Банк

ОТП Банк

Ощадбанк

Банк «Пивденный»

ПУМБ

Райффайзен Банк Аваль

Банк «Сич»

Таскомбанк

Банк «Траст-Капитал»

Укрбудинвестбанк

Укрэксимбанк

Укрсиббанк

Банк «Кредит Днепр»

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Источник: МинФин