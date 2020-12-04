Финансы

Национальный банк признал новую банковскую группу

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
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Национальный банк Украины признал банковскую группу «Кредит Днепр» и согласовал ответственное лицо этой банковской группы — АО «Банк Кредит Днепр». Об этом регулятор сообщил на официальном сайте.

Фото: visnuk.com.ua

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Кто входит в состав группы

В состав банковской группы входят банк «Кредит Днепр», страховые компании «ИНГО» и «ИНГО Жизнь», КУА «Геритидж инвестмент менеджмент», Украинская металлургическая компания и ЗНВКИФ «Смарт Капитал».

Контроллер банковской группы — Александр Ярославский.

«Кредит Днепр» стала 26-й признанной НБУ банковской группой.

Напомним

30 июля 2020 года Национальный банк согласовал Александру Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала банку “Кредит Днепр”.

Серед признанных Нацбанком банковских групп функционируют такие:

  • Авангард
  • Альфа-Банк
  • АСВИО
  • КИБ
  • Банк «Украинский капитал»
  • Банк 3/4
  • Банк «Восток»
  • Банк «Грант»
  • Банк «ИНГ Україна»
  • Індустриалбанк
  • Коминвестбанк
  • Кредобанк
  • Мегабанк
  • Мотор-Банк
  • ОТП Банк
  • Ощадбанк
  • Банк «Пивденный»
  • ПУМБ
  • Райффайзен Банк Аваль
  • Банк «Сич»
  • Таскомбанк
  • Банк «Траст-Капитал»
  • Укрбудинвестбанк
  • Укрэксимбанк
  • Укрсиббанк
  • Банк «Кредит Днепр»

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    Источник: МинФин

    Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
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    Admin

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