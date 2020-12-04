Национальный банк признал новую банковскую группу
Национальный банк Украины признал банковскую группу «Кредит Днепр» и согласовал ответственное лицо этой банковской группы — АО «Банк Кредит Днепр». Об этом регулятор сообщил на официальном сайте.
Фото: visnuk.com.ua
0
Кто входит в состав группы
В состав банковской группы входят банк «Кредит Днепр», страховые компании «ИНГО» и «ИНГО Жизнь», КУА «Геритидж инвестмент менеджмент», Украинская металлургическая компания и ЗНВКИФ «Смарт Капитал».
Контроллер банковской группы — Александр Ярославский.
«Кредит Днепр» стала 26-й признанной НБУ банковской группой.
Напомним
30 июля 2020 года Национальный банк согласовал Александру Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала банку “Кредит Днепр”.
Серед признанных Нацбанком банковских групп функционируют такие:
Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграмм-канале.
Источник: МинФин