Неоплаченные финансовые обязательства Госказначейства выросли до 15 миллиардов

За последнюю неделю неоплаченные финансовые обязательства Государственного казначейства выросли более чем 5 млрд грн и составляют почти 15 млрд грн. Об этом сообщил экс-заместитель министра экономики Павел Кухта в фейсбуке.

Фото: stockworld.com.ua

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Что происходит

На прошлой неделе неоплаченных обязательств было на 9,4 млрд грн, до того — 7 млрд грн.

«На сегодня имеются неоплаченные финансовые обязательства Казначейства составляют почти 15 млрд. Из них 6,5 млрд — по защищенным статьям расходов, 8,5 млрд — по незащищенным статьям», — подчеркивает Кухта.

Он также отмечает, что «в конце 2019 года, когда тоже были проблемы с бюджетом, недельный показатель неоплаченных обязательств не превышал 5,2 млрд». В этом году показатель только дважды приближался к уровню 6 млрд грн.

По словам эксперта, внутри органов власти также существуют жалобы на неуплату по счетам, в том числе командировкам и больничным.

«Понятно, что единственный нормальный выход — быстро выполнить условия МВФ и привлечь средства в виде заимствований. Это, по крайней мере, снизило бы масштаб бюджетного кризиса и позволило бы без проблем профинансировать программу поддержки экономики во время локдауна, который уже начали анонсировать», — написал Кухта.

Что с траншем МВФ

Как сообщалось, в отчете МВФ заявил, что Украина ведет налоговую политику на два фронта: занимается обновлением налоговой системы и одновременно ставит под сомнение существующие ее положение.

Позже, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства и советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что Украина в этом году не получит транш Международного валютного фонда.

18 ноября президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Собеседники обсудили эпидемическую ситуацию в мире и неопределенность для глобальной экономики в связи с пандемией covid-19.

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Что подчеркнула глава МВФ

Директор-распорядитель МВФ отметила, что работа премьер-министра с командой Фонда позволила закрепить отношения сторон на высоком уровне и достичь прогресса. Она также отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения КСУ. И добавила, что Фонд ценит сотрудничество главы Нацбанка Кирилла Шевченко с командой МВФ.

Напомним

Как сообщал «Минфин», 12 июня МВФ обнародовал текст Письма о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике по новой 18-месячной программой Stand-by для Украины.

В этих документах перечисляются условия, которые должны выполнить правительство Украины и НБУ, чтобы получить остальные средства от МВФ ($2,9 00000000).

Среди структурных маяков для Украины по программе stand-by:

к концу ноября — должны быть внесены изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные в сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком, для того чтобы восполнить пробелы по эффективной практике корпоративного управления и расширить полномочия НБУ;

до конца марта 2021 года — согласно меморандуму Государственная аудиторская служба Украины с участием независимых аудиторов должна провести проверку целевого использования бюджетных средств, направленных на борьбу с коронавирусом.

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Ранее

Госказначейство остановило финансирование незащищенных расходов бюджета.

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Источник: МинФин