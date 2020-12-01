Финансы
Купить смарт-квартиру в Киеве: где и какая минимальная стоимость (видео)
«Минфин» сделал подборку самых доступных смарт-квартир в столичных новостройках, которые есть в наличии по состоянию на конец ноября 2020 года.
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«Смарт-квартиры» – это компактная жилая площадь от 20 до 35 м2. Небольшая площадь квартиры позволяет рассчитывать на небольшую стоимость при покупке, и более быструю окупаемость затрат.
Подборка будет полезна людям, которые ищут себе жилье или тем, кто намерен вложить деньги с целью заработка. Мы расскажем, сколько минимально нужно денег, чтобы купить смарт-квартиру в новостройке Киева.
Вашему вниманию следующие варианты:
- ЖК Днепровский от KSM-GROUP
- ЖК Караваевы Дачи от Оникс Билд
- ЖК Современный квартал от ООО «Азил Девелопмент Групп»
- ЖК Olympic Park от Status Group
- ЖК Комфорт Таун от КАН Девелопмент.
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Источник: МинФин