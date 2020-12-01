Финансы

Купить смарт-квартиру в Киеве: где и какая минимальная стоимость (видео)

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«Минфин» сделал подборку самых доступных смарт-квартир в столичных новостройках, которые есть в наличии по состоянию на конец ноября 2020 года.

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«Смарт-квартиры» – это компактная жилая площадь от 20 до 35 м2. Небольшая площадь квартиры позволяет рассчитывать на небольшую стоимость при покупке, и более быструю окупаемость затрат.

Подборка будет полезна людям, которые ищут себе жилье или тем, кто намерен вложить деньги с целью заработка. Мы расскажем, сколько минимально нужно денег, чтобы купить смарт-квартиру в новостройке Киева.

Вашему вниманию следующие варианты:

  • ЖК Днепровский от KSM-GROUP
  • ЖК Караваевы Дачи от Оникс Билд
  • ЖК Современный квартал от ООО «Азил Девелопмент Групп»
  • ЖК Olympic Park от Status Group
  • ЖК Комфорт Таун от КАН Девелопмент.

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Источник: МинФин

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