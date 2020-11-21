Финансы

НБУ предоставил двум банкам 600 миллионов рефинанса

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Национальный банк Украины на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней 20 ноября удовлетворил заявки двух банков на 600 млн грн под 6% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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«Национальный банк сообщает, что 20 ноября состоялся количественный
тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого
удовлетворены заявки 2-х банков на сумму 600 млн грн по процентной ставке в
размере 6% годовых», — говорится в сообщении.

Напомним

  • 13 ноября Национальный банк предоставил рефинансирование 16 банкам на общую сумму 16,577 млрд грн.

  • 6 ноября Национальный банк провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил четырем финучреждениям 563,6 млн грн по ставке 6% годовых на срок до 84 дней.

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  • 30 октября Нацбанк предоставил пяти финучреждениям 10,3 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до 84 дней.

  • 16 октября НБУ предоставил рефинансирование трем банкам на общую сумму 567,6 млн грн.

  • 9 октября 2020 года регулятор провел тендер по долгосрочному рефинансированию банков, в ходе которого предоставил 14 финучреждениям 4,999 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до пяти лет.

  • Кроме того, 9 октября на тендере по поддержанию ликвидности банков сроком до 82 дней регулятор удовлетворил заявку одного банка на сумму 300 млн грн по ставке 6% годовых.

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Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию состоится 27 ноября, а на срок от года до пяти лет – 11 декабря.

Источник: МинФин

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