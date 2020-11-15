Финансы

Куда «уходят» деньги. Украинцы тратят 15% семейного бюджета на коммуналку

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Самой большой статьей потребительских денежных расходов домохозяйств Украины во II квартале 2020 года были продукты питания и безалкогольные напитки — 52%. Далее идут жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива — 15%. Об этом свидетельствуют данные выборочного опроса условий жизни домохозяйств Госстата.

Фото: delo.ua

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Куда «уходят» деньги

В среднем за месяц украинцы тратили

  • на транспорт  — 5,1% денег
  • на одежду и обувь — 4,9%
  • на здравоохранение — 4,6%
  • на связь — 4,5%
  • на табачные изделия — 2,9%
  • на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья — 2,9%
  • на отдых и культуру — 1,5%
  • на алкоголь — 1,3%
  • на рестораны и гостиницы — 1,1%
  • на образование — 0,6%.

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Источник: МинФин

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