Куда «уходят» деньги. Украинцы тратят 15% семейного бюджета на коммуналку

Самой большой статьей потребительских денежных расходов домохозяйств Украины во II квартале 2020 года были продукты питания и безалкогольные напитки — 52%. Далее идут жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива — 15%. Об этом свидетельствуют данные выборочного опроса условий жизни домохозяйств Госстата.

Фото: delo.ua

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Куда «уходят» деньги

В среднем за месяц украинцы тратили

на транспорт — 5,1% денег

на одежду и обувь — 4,9%

на здравоохранение — 4,6%

на связь — 4,5%

на табачные изделия — 2,9%

на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья — 2,9%

на отдых и культуру — 1,5%

на алкоголь — 1,3%

на рестораны и гостиницы — 1,1%

на образование — 0,6%.

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Источник: МинФин