Финансы
Куда «уходят» деньги. Украинцы тратят 15% семейного бюджета на коммуналку
Самой большой статьей потребительских денежных расходов домохозяйств Украины во II квартале 2020 года были продукты питания и безалкогольные напитки — 52%. Далее идут жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива — 15%. Об этом свидетельствуют данные выборочного опроса условий жизни домохозяйств Госстата.
Фото: delo.ua
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Куда «уходят» деньги
В среднем за месяц украинцы тратили
- на транспорт — 5,1% денег
- на одежду и обувь — 4,9%
- на здравоохранение — 4,6%
- на связь — 4,5%
- на табачные изделия — 2,9%
- на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья — 2,9%
- на отдых и культуру — 1,5%
- на алкоголь — 1,3%
- на рестораны и гостиницы — 1,1%
- на образование — 0,6%.
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Источник: МинФин