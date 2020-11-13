Финансы

Гривна стала укрепляться: что происходит с валютой

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Пятница прошла на межбанке достаточно спокойно. С одной стороны — часть клиентов вносит теперь коррективы в свои планы по валютным операциям из-за введения правительством «карантина выходного дня» и это приводит к сокращению спроса на валюту. С другой стороны — сработал эффект конца рабочей недели и необходимость накопления гривны для предстоящих скоро бюджетных платежей у компаний.

Фото: minfin.com.ua

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Это сократило часть спроса на валюту и несколько добавило ее предложения на рынке со стороны тех экспортеров, кому сегодня была очень необходима гривна для финансирования текущих хозяйственных расходов.

Нацбанк на рынок не выходил — участники торгов сами находили компромисс по курсу и объему валютных сделок и в итоге за день доллар подешевел при продаже на 4 копейки — с 28,145/28,165 до 28,11/28,125 гривен, а евро почти на 5 копеек — с 33,25/33,28 до 33,22/33,23 к концу дня.

Ход торгов:

В первый час особой активности не наблюдалось и с небольшими отклонениями доллар с утренних 28,145/28,165 гривен к 11:00 чуть просел — до 28,13/28,145 гривен. К 12:00 на рынок уже вышли все основные игроки, но тенденция превышения предложения над спросом сохранилась и курс просел до 28,10/28,115. НБУ на рынок не выходил.

Практически все оставшуюся активную фазу торгов доллар находился в пределах 28,10/28,115 гривен и лишь к 16 часам он вырос до 28,11/28,125. На этой отметке пятничные торги и завершились.

Главные события 13 ноября на межбанке:

1. Доллар подешевел с 28,145/28,165 до 28,11/28,125 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк не выходил на рынок.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,1176 гривен, а официальный на 16 ноября установлен на отметке 28,1158 гривен за доллар.

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Источник: МинФин

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