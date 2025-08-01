Як правильно писати слово «кисло солодкий» чи «кисло-солодкий»: окремо або з дефісом

Українська мова вимагає точності, особливо коли йдеться про прикметники складеної структури, що мають змішану смислову ознаку.

Про це повідомляє «ПЛ».

Станом на 2025 рік, актуальним і нормативно затвердженим варіантом написання слова, яке описує поєднання кислого й солодкого смаків, є «кисло-солодкий» — із обов’язковим вживанням дефісу. Це відповідає правилам Українського правопису у редакції 2019 року, яка наразі є офіційно діючим стандартом у всіх сферах — від освіти до документообігу.

Філологи Інституту української мови НАН України підкреслюють, що в усіх випадках, коли прикметник складається з двох самостійних лексем, які мають окремі значення, між ними ставиться дефіс. Це стосується як описів смаку (кисло-солодкий, гірко-солодкий), так і прикметників географічного, технічного чи економічного спрямування (південно-західний, фінансово-правовий).

Помилкове написання на кшталт «кисло солодкий» окремо не відповідає ні логіці формування прикметників, ні чинним лексико-граматичним нормам.

Воно може спричинити як стилістичну плутанину, так і порушення в офіційних документах або технічних інструкціях.

Таким чином, правильним та рекомендованим до вжитку є виключно варіант «кисло-солодкий» — як у побутовому вжитку, так і в діловій комунікації, кулінарії, рекламі та наукових текстах, де точність термінології має принципове значення.

В той же час філологи пояснили, як правильно писати слово «одинадцять» або «одиннадцять».