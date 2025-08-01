Як правильно писати слово «кисло солодкий» чи «кисло-солодкий»: окремо або з дефісом
Коректний правопис – це запорука доброго тону у багатьох суспільствах, і тому ця тема важлива для людей.
Українська мова вимагає точності, особливо коли йдеться про прикметники складеної структури, що мають змішану смислову ознаку.
Про це повідомляє «ПЛ».
Станом на 2025 рік, актуальним і нормативно затвердженим варіантом написання слова, яке описує поєднання кислого й солодкого смаків, є «кисло-солодкий» — із обов’язковим вживанням дефісу. Це відповідає правилам Українського правопису у редакції 2019 року, яка наразі є офіційно діючим стандартом у всіх сферах — від освіти до документообігу.
Філологи Інституту української мови НАН України підкреслюють, що в усіх випадках, коли прикметник складається з двох самостійних лексем, які мають окремі значення, між ними ставиться дефіс. Це стосується як описів смаку (кисло-солодкий, гірко-солодкий), так і прикметників географічного, технічного чи економічного спрямування (південно-західний, фінансово-правовий).
Помилкове написання на кшталт «кисло солодкий» окремо не відповідає ні логіці формування прикметників, ні чинним лексико-граматичним нормам.
Воно може спричинити як стилістичну плутанину, так і порушення в офіційних документах або технічних інструкціях.
Таким чином, правильним та рекомендованим до вжитку є виключно варіант «кисло-солодкий» — як у побутовому вжитку, так і в діловій комунікації, кулінарії, рекламі та наукових текстах, де точність термінології має принципове значення.
В той же час філологи пояснили, як правильно писати слово «одинадцять» або «одиннадцять».