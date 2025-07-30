Як правильно писати слово «одинадцять» або «одиннадцять»: пояснення філологів

У контексті функціонального використання державної мови в офіційній документації, діловій комунікації та публічних текстах, надзвичайно важливим є дотримання мовних стандартів, які мають статус нормативних.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одним із таких прикладів є питання правильного написання числівника 11 — «одинадцять». Згідно з редакцією Українського правопису, затвердженою Кабінетом Міністрів України у 2019 році, вживання форми «одинадцять» є єдино правильною й такою, що відповідає літературній нормі.

Альтернативний варіант — «одиннадцять» — є помилковим і не має жодного граматичного обґрунтування в сучасному мовознавстві.

Як пояснюють філологи, слово «одинадцять» походить від поєднання «один» та «на десять», але з часом його форма зазнала еволюційних змін. З історичного та морфологічного погляду, подвоєння приголосних у цьому слові не передбачене системою української мови.

Відтак наявність подвоєного «нн» є калькою з російської або іншомовних систем і не відповідає жодним критеріям правописної логіки. У зв’язку з цим, вживання форми «одиннадцять» у публічних або професійних документах може трактуватися як прояв низького рівня мовної компетенції, що, своєю чергою, може впливати на репутацію установи чи особи.

Науковці також наголошують, що мовна норма — це не лише питання граматики, а й індикатор загальної культури мислення, структурності комунікації та відповідності до державного стандарту. Сучасна мова, особливо в її офіційній версії, має бути чіткою, уніфікованою та послідовною, з чітким дотриманням лексико-граматичних правил.

Таким чином, числівник «одинадцять» — не лише правильний, а й єдиний прийнятний у нормативному полі української літературної мови.

Для деяких буде важливо дізнатися про те, як правильно писати «виїжджати» чи «виїзджати».