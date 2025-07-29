Які шкідники псують яблука, абрикоси та сливи: пояснення аграріїв

Сезон літнього збору фруктів у 2025 році супроводжується зростанням активності шкідників, які завдають суттєвих збитків плодовим культурам.

Про це повідомляє «ПЛ».

Як повідомляє Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України, а також за результатами моніторингу фітосанітарної служби, у червні-липні цього року відзначено підвищене розмноження комах, що атакують яблуні, сливи та абрикоси.

Головною загрозою для яблуневих садів залишається яблунева плодожерка, личинки якої здатні проникати всередину плоду, повністю руйнуючи його зсередини, що призводить до втрати до третини врожаю в окремих господарствах.

У регіонах з підвищеною вологістю й температурою активно розмножується також східна плодожерка, яка шкодить не лише сливам та абрикосам, але й персикам, особливо у фазі дозрівання.

Окрім цього, аграрії стикаються з проблемою тлі та листокруток, що призводять до деформацій листя та порушення нормального фотосинтезу, внаслідок чого знижується якість і товарний вигляд плодів. За словами експертів, основним чинником підвищеної загрози цього року стали кліматичні умови: висока середньодобова температура та часті опади створили ідеальні умови для розвитку личинок і продовження життєвого циклу шкідників.

З метою збереження врожаю аграрні господарства впроваджують інтегровані підходи — зокрема, використання феромонних пасток для моніторингу популяцій, біологічні методи боротьби на основі природних бактерій, а також щотижневе видалення пошкоджених плодів.

Такий підхід дозволяє уникнути надмірного застосування хімічних препаратів, що важливо не лише для екології, а й для збереження якості плодів на експорт. Незважаючи на високу активність шкідників, фахівці зазначають, що при дотриманні превентивних агрономічних заходів більшість садів може забезпечити урожай на рівні середньої врожайності попередніх років.

Окрім того, експерти попередили про те, як можна використати кропиву на городі.