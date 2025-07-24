Як можна використати кропиву на городі: поради від експертів

Кропива, яку традиційно сприймають як бур’ян або культурно неприйнятну рослину, дедалі частіше стає об’єктом уваги фахівців у сфері агроекології та органічного землеробства.

Про це повідомляє «ПЛ».

Сучасні агрономи відзначають її як багатофункціональну сировину, що може виступати як природний стимулятор росту, засіб захисту рослин та активатор ґрунтових процесів.

Дослідники з Українського наукового центру органічного виробництва вказують, що кропива містить високу концентрацію поживних елементів, зокрема азоту, калію, кальцію, магнію та заліза.

При тривалому бродінні у водному середовищі утворюється насичений настій, який, після розведення, можна використовувати для підживлення практично всіх городніх культур. Завдяки своєму складу, цей засіб значно покращує доступність поживних речовин у ґрунті та стимулює ріст кореневої системи.

Окремої уваги заслуговує її здатність відлякувати шкідників. Високий вміст фітонцидів та природних гірких речовин дозволяє використовувати відвар кропиви як альтернативу хімічним засобам захисту. Досвід органічних фермерських господарств свідчить, що регулярна обробка посівів цим відваром знижує активність попелиці, кліщів та деяких видів грибкових уражень.

Крім того, кропива прискорює розкладання органічних решток у компості, що значно зменшує час дозрівання гумусу.

Біоактивні сполуки стимулюють роботу аеробних бактерій і пришвидшують утворення родючого середовища. Варто зазначити, що застосування таких біологічно активних засобів сприяє не лише росту рослин, а й зменшує токсичне навантаження на довкілля.

Експерти застерігають: важливо дотримуватись точних пропорцій і уникати надмірного внесення концентрату, оскільки перенасичення ґрунту органічним азотом може мати зворотній ефект.

Більше того, спеціалісти розповіли, які фрукти на городі краще пристосовуються до екстремальної спеки.