Як правильно пишеться слово «вдома» або «удома»: пояснення філологів

Українська мова, як жива й динамічна система, допускає варіативність форм без порушення норм — прикладом цього є слова «вдома» та «удома», які часто викликають сумніви в мовців.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з офіційними рекомендаціями Інституту української мови НАН України, обидва варіанти є правильними з точки зору граматики та слововживання. Проте, як зазначають філологи, їх функціональне навантаження різне.

Слово «вдома» — це стилістично нейтральна форма, яка використовується в розмовному та публіцистичному мовленні. Натомість «удома» трактується як дещо архаїзована або літературна форма, яка надає вислову більшої урочистості чи текстової плавності. У підготовлених рекомендаціях мовознавців підкреслюється:

«Розрізнення між формами не є ознакою граматичної помилки, натомість воно сигналізує про прагнення мовця до більш точного стилістичного вибору».

Тобто, у текстах офіційного або художнього характеру вживання слова «удома» може вважатися стилістично виправданим. Наприклад, речення «Він залишився вдома через застуду» не викликає дискомфорту у сприйнятті. Водночас «Автор залишився удома, працюючи над романом» звучить витонченіше в художньому контексті. Важливо зазначити, що наголос у слові не змінюється — в обох випадках він падає на другий склад: вдОма, удОма.

Така стабільність акцентуації підтверджена сучасними академічними словниками, зокрема виданням «Орфоепічний словник української мови» (2023).

Отже, у сучасній мовній практиці використання обох форм вважається цілком прийнятним, однак філологи закликають зберігати чутливість до контексту і жанру мовлення, що дозволяє надавати вислову більшої точності, глибини та естетичної виразності.

До того ж філологи пояснили, як правильно писати слово «зранку» або «з ранку».