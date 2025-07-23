Як правильно писати слово «зранку» або «з ранку»: пояснення філологів

У питаннях орфографії української мови часто виникають нюанси, які не завжди є очевидними для широкого загалу.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одним із таких випадків є розбіжність у написанні словосполучень «зранку» та «з ранку». Обидва варіанти вважаються граматично прийнятними, проте фахівці з української філології наполягають на доцільності контекстуального підходу до їх вживання.

За чинними нормами українського правопису, редакція 2019 року, словоформа «зранку» виступає прислівником і вживається в значенні «вранці» або «з самого ранку». Її характерною особливістю є стилістична природність у побутовому мовленні, публіцистичних текстах та художній літературі.

Водночас конструкція «з ранку» є синтаксичною єдністю прийменника та іменника, вказує на часову точку початку подій і доречна переважно в офіційно-діловому або технічному мовленні.

Філологи звертають увагу, що «зранку» краще використовувати в емоційно нейтральних повідомленнях, наприклад:

«Зранку температура повітря знизилась». Натомість у формальних документах та при оформленні звітів, наказів, угод чи пояснень краще застосовувати форму «з ранку», аби уникнути стилістичних розбіжностей і двозначностей: «З ранку понеділка вступають у дію нові правила».

Таким чином, вибір між цими двома варіантами залежить не лише від смислового навантаження, а й від функціонального стилю тексту. Дотримання мовних норм сприяє точності комунікації у професійних середовищах і підтверджує мовну компетенцію автора або установи.

До того ж філологи відповіли на питання про те, як правильно писати слово «духмяний» чи «духм’яний».