Як правильно писати слово «духмяний» чи «духм’яний»: пояснення філологів

У мовній практиці сучасної української літературної мови час від часу виникають орфографічні суперечки щодо написання слів, які містять йотовані голосні та приголосні м’якої артикуляції.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одним із таких прикладів є прикметник, що означає ароматний, запашний — і стосується як кулінарного контексту, так і опису природи. Йдеться про слово «духмяний», правильне написання якого нерідко викликає сумніви в широкого загалу носіїв мови.

Згідно з чинною редакцією українського правопису, ухваленого постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 437, написання цього слова не передбачає використання апострофа. Таким чином, єдиною орфографічно вірною формою є «духмяний».

Лінгвісти з Інституту української мови Національної академії наук України підтверджують, що вживання апострофа у цьому випадку є помилкою, адже приголосний «м» у цьому слові виступає м’яким, а апостроф, як відомо, ставиться лише після твердих приголосних перед йотованими голосними — я, ю, є, ї.

Це питання має не лише мовознавчий, але й практичний вимір, оскільки слово «духмяний» активно використовується в українських медіа, кулінарних рецептах, художніх текстах і рекламній продукції.

Саме тому правильне розуміння правил написання такого слова є важливим не лише для освітян, але й для журналістів, копірайтерів та усіх, хто працює зі словом на щодень.

Незалежно від контексту вживання — чи то духмяна трава, духмяний чай, чи духмяна вечеря — написання завжди лишається однаковим. Уникнення апострофа — це ознака поваги до мовної норми, яка заснована на філологічній логіці та історичному розвиткові української орфографії.

Окрім того, спеціалісти розповіли про те, як правильно писати слово «стовпчик» чи «стовбчик».