Чи можна посадити авокадо на дачі в Україні: поради від аграріїв

Авокадо, що належить до роду лаврових, упродовж останніх років усе більше привертає увагу українських аматорів-садівників.

Про це повідомляє «ПЛ».

Однак практична реалізація цієї ідеї залишається складною через особливості кліматичних умов України. Як зазначають аграрії провідних науково-дослідних центрів, зокрема Інституту садівництва НААН України, ця культура є надзвичайно чутливою до холодів.

Для переважної більшості сортів критичною температурною межею є показник мінус три градуси за Цельсієм, що робить відкритий ґрунт ризикованим середовищем для її культивування.

Втім, сучасні ентузіасти все частіше звертаються до альтернативних технологій. Одним із поширених варіантів стає контейнерне вирощування, яке дозволяє переміщати рослину в захищене приміщення з настанням холодів. Таким чином створюються умови, максимально наближені до природних тропічних кліматів. Деякі господарі на півдні країни експериментують із тепличним культивуванням авокадо, встановлюючи системи обігріву та автоматизованого контролю вологості повітря.

Варто також зазначити, що у світі тривають активні наукові розробки зі створення морозостійких сортів авокадо.

Дослідники з Ізраїлю, США та Австралії працюють над гібридними формами, здатними витримувати зниження температур до більш прийнятних для помірних широт рівнів. Щоправда, широкого доступу до таких сортів наразі ще немає, і їх запровадження в аграрну практику України вимагає додаткових досліджень.

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