Який сорт цибулі краще приживається на городі: поради від аграріїв

Цибуля залишається однією з найбільш затребуваних культур на українських городах, і щороку аграрії стикаються з вибором: який сорт краще приживається в умовах вітчизняного клімату.

Про це повідомляє «ПЛ».

З огляду на зміну погодних умов та необхідність стабільного врожаю, українські фермери дедалі частіше надають перевагу сортам, які не лише витривалі до посухи чи рясних дощів, а й мають тривалий період зберігання та не втрачають товарного вигляду.

Досвід аграріїв свідчить, що серед рекомендованих варіантів є як класичні, так і гібридні сорти. До таких належать ті, що адаптовані до широкого температурного діапазону, мають потужну кореневу систему та демонструють хорошу стійкість до хвороб, зокрема до гнилі чи борошнистої роси.

Найкращі результати спостерігалися на чорноземах центральної та південної України, але й на піщаних ґрунтах Полісся деякі сорти проявили себе вельми надійно.

Висаджування цибулі навесні потребує дотримання кількох агротехнічних умов, зокрема правильного обрання попередників у сівозміні, ретельної підготовки ґрунту та оптимального зволоження без застою води. За дотримання цих умов урожайність цибулі може бути вищою на 20–30% у порівнянні з неконтрольованим висадженням. Додаткову увагу варто приділяти моменту збирання: якщо вгадати оптимальний час, можна суттєво підвищити рівень збереження врожаю на складах.

Таким чином, правильний вибір сорту — це не просто ботанічна цікавість, а важлива ланка у ланцюгу продовольчої безпеки господарства. У 2025 році фермери очікують на підвищений попит на якісну насіннєву продукцію, тому аграрні рішення повинні ґрунтуватися на перевірених дослідженнях і польовій практиці.

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