У ЄС хочуть відновити закупівлі газу в РФ: які розмови вже ведуться

У рамках можливого врегулювання війни в Україні низка європейських чиновників запропонували повернутися до закупівель російського газу.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Financial Times.

Прихильники цієї ідеї стверджують, що відновлення імпорту російського газу допоможе знизити високі ціни на енергоносії в Європі, змусить Москву вести переговори і створить передумови для встановлення режиму припинення вогню. За інформацією журналістів, таку позицію підтримали представники Німеччини та Угорщини, а також кілька інших країн, зацікавлених у зниженні вартості енергоресурсів.

Однак ця пропозиція викликала різку реакцію серед східноєвропейських країн, які останніми роками активно скорочували залежність від російських енергоносіїв. Один з європейських чиновників назвав таку ініціативу «божевіллям», висловивши здивування, що вона взагалі обговорюється.

Крім того, дискусії стривожили й американських експортерів скрапленого природного газу, які розраховують на довгострокові контракти з європейськими партнерами. За словами джерел, відновлення транзиту через Україну може зробити американський СПГ менш конкурентоспроможним.

Незважаючи на розкол у думках, обговорення тривають, адже, як зазначив один із високопоставлених чиновників, кінцева мета — зниження цін на енергоносії в Європі.

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